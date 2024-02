Elezioni comunali a Motta, Daniele Capuana è il candidato sindaco di Forza Italia

In vista delle elezioni amministrative in programma a Motta Sant'Anastasia la prossima primavera, Forza Italia Catania sceglie di sostenere la candidatura a sindaco di Daniele Capuana. Lo rende noto il coordinamento provinciale azzurro. "Le principali esigenze del Comune catanese, dalla viabilità allo sviluppo economico al riordino dei conti e al funzionamento della macchina amministrativa - dichiara il coordinatore di Forza Italia per la provincia di Catania, Marco Falcone - richiedono impegno, competenza e attaccamento alla comunità. Sono caratteristiche che abbiamo rintracciato nel progetto di Capuana e nelle proposte elaborate in questi mesi, a cura di un raggruppamento civico che sta raccogliendo sempre maggiori adesioni. Siamo pronti a dare il nostro contributo, nell'interesse di Motta Sant'Anastasia e dei mottesi", conclude Falcone.