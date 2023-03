Democrazia Cristiana Sicilia precisa: "Zappalà non è il nostro candidato"

"La Dc che per le amministrative a Catania ha siglato un accordo con il candidato sindaco Zappalà non è la nostra Democrazia Cristiana. Auguriamo al signore che firma note stampa per conto della sua DC personale buona fortuna e di riuscire ad avere qualche iscritto e qualche voto, cosa di cui dubitiamo. Di certo c’è che non può avvalersi della denominazione DC e del nostro simbolo che è la 'bandiera crociata', che è registrata come gruppo all‘Ars". E' quanto dichiara in una nota Democrazia Cristiana Sicilia in riferimento a quanto reso noto ieri dal candidato Sindaco Lanfranco Zappalà.

"E' un problema di bandiere che rischia di generare confusione e confermo di non aver mai avuto contatti con la Nuova DC di Cuffaro. Mentre ho ricevuto l'appoggio del partito nazionale, presente anche in Sicilia e che vede Andre Saraniti come vice segretario regionale". "Noi siamo assolutamente coerenti - conferma Andrea Saraniti - con settant'anni di storia politica alle spalle. Facciamo riferimento alla 'balena bianca', con una storia ed un simbolo diversi da quelli della Nuova DC Sicilia. Comprendo bene le ragioni poltiche che stanno a monte di questa presa di posizione, ma non capisco il perchè di queste offese gratuite".