Democrazia Cristiana, Carlo Maccarrone responsabile provinciale per le attività sociali

"Carlo Maccarrone, neo responsabile attività sociali e terzo settore per la provincia di Catania della Democrazia Cristiana, è un uomo che ha una storia umana e politica che ne fa un riferimento per tanta gente abituata al dialogo e al confronto". Lo dichiara Totò Cuffaro, commissario regionale della Democrazia Cristiana. Maccarrone, catanese, sposato, 44 anni, laureato in economia e commercio, è un uomo che ha ricoperto importanti incarichi nel sindacato, nella formazione e nel terzo settore. "La nomina di Carlo è nel solco del nuovo indirizzo della Democrazia Cristiana, punto di riferimento per tutti gli uomini che, animati da passioni autentiche, vogliono ragionare di politica"- conclude Cuffaro. Accolgo con grande soddisfazione il prestigioso incarico conferitomi dal partito – dichiara Carlo Maccarrone– che assumo con il proposito di mettere in campo ed al primo posto in nostri valori di riferiment o, a cominciare dalla solidarietà sociale, di cui oggi forte se ne sente il bisogno.