Ad Acireale nasce il nuovo comitato della Democrazia Cristiana

Si è costituito il comitato cittadino della Democrazia Cristiana, la cui struttura verrà presentata a breve in presenza del segretario regionale, on. Totò Cuffaro. L’onorevole Giuseppe Basile, responsabile del Collegio delle Aci, ha conferito a Giuseppe Torrisi, già vicesindaco di Acireale, l’incarico di responsabile organizzativo per la zona. “L’obiettivo è ridare voce ai moderati – ha spiegato Basile – la cui storia è strettamente legata ai valori cattolici ed agli ideali cristiani. La fase costituente prevede adesioni di molte personalità che già si sono spese per il territorio e che la Democrazia Cristiana, nell’ottica inclusiva che l’ha sempre contraddistinta”.

I membri del comitato sono: Sebastiano Battiato, Mario Carrà, Massimiliano Cannavò, Stefania D’Agostino, Luigi Di Mauro, Antonella Di Paola, Salvatore Finocchiaro, Rosario Leonardi, Mario Leotta, Salvatore Li Pira, Giuseppa Mangiagli, Angela Pappalardo, Alfio Pulvirenti, Nuccio Sapienza, Giuseppina Scavo e Vincenzo Spinosa.