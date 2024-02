Aci Castello, la Democrazia Cristiana ritorna nel consiglio comunale

Nella seduta di questa mattina del consiglio comunale di Aci Castello, i consiglieri Nando Cacciola e Santo Grasso hanno formalizzato la costituzione del nuovo gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, indicando il consigliere Grasso quale capogruppo.

"È per me un onore - dichiara Nando Cacciola, attuale presidente del consiglio - riportare la Democrazia Cristiana nel nostro paese. Siamo infatti chiamati a custodire e coltivare un patrimonio storico, politico e culturale imprescindibile per noi e le generazioni che verranno". "La Dc – dichiara il neo capogruppo Santo Grasso – è il partito in cui ho iniziato a fare politica nel lontano 1984, da oggi lo scudo crociato sarà protagonista nello scenario castellese, rappresentando una opportunità anche per la cittadinanza, atteso il ruolo che la Dc oggi ricopre in seno al governo regionale". I consiglieri hanno annunciato, accompagnati dai vertici provinciali del partito, di voler incontrare a breve il Sindaco Carmelo Scandurra per discutere e confrontarsi circa il programma amministrativo del prossimo quinquennio.