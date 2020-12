Saitta (M5S): "35 milioni per nuove assunzioni contro dissesto idrogeologico"

Lo stanziamento di 35 milioni per le assunzioni a tempo determinato negli enti locali di personale qualificato per attuare i piani anti - dissesto idrogeologico è una buona notizia e permetterà di velocizzare le procedure di spesa dei fondi stanziati in questi anni in favore degli enti locali per interventi sul contrasto al dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio” lo afferma il deputato del M5S Eugenio Saitta.



“Il finanziamento, approvato grazie al lavoro della deputazione siciliana del M5S, di concerto con il ministro di Maio e la vice ministra Castelli, permetterà di assumere rapidamente personale qualificato attingendo dalle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell’attuazione degli investimenti per evitare il dissesto idrogeologico. In tante Regioni, tra cui la mia Sicilia, i fondi stanziati dal Governo non sono stati spesi celermente a causa della mancanza nelle PA di personale qualificato in grado di sviluppare la progettazione. Questa norma sarà decisiva per risolvere il problema venendo incontro alle esigenze di tutte le stazioni appaltanti”, conclude.