Certificati di destinazione urbanistica, adesso online sul portale Catania Semplice

Il portale del Comune “Catania Semplice” si arricchisce di nuovi servizi. La direzione Urbanistica ha trasferito online la modalità di presentazione delle richieste per i certificati di destinazione urbanistica. Cittadini, tecnici, liberi professionisti possono quindi celermente formulare le loro istanze utilizzando il portale al seguente link.

Il sito permette anche l'accesso alla sezione modulistica e il pagamento dei diritti di segreteria con il sistema PagoPA. L'Urbanistica si aggiunge alle altre otto aree dell'Amministrazione attive sul portale: servizi demografici (anagrafe e stato civile), servizi scolastici (iscrizioni scuola materna, refezione scolastica, buoni libro, trasporto alunni e certificati), mobilità e viabilità (rilascio tessere Ast e Amt), tributi (esenzione tari, riduzione tari), risorse umane (modulo CU), ecologia e ambiente (tutela e benessere degli animali), attività produttive (concessione suolo pubblico), polizia municipale (pass, contrassegni e autorizzazioni).

“E' un ulteriore tassello – sottolinea il sindaco Pogliese - nel processo di semplificazione e ottimizzazione dei servizi che ha fatto della nostra Amministrazione una delle prime realtà in Italia per innovazione digitale. I cittadini potranno 'raggiungere' agevolmente e velocemente gli uffici senza doversi recare fisicamente nelle varie sedi. Si eviteranno in questo modo tempi di attesa e spostamenti che incidono anche sulla viabilità e più in generale sulla sostenibilità ambientale e sul benessere della nostra comunità”.