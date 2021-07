Ruota panoramica, Di Salvo: "Piazzale Sanzio scelta fuori dal buon senso"

L'annuncio della installazione di una ruota panoramica, di 50 metri, l'ha dato direttamente il sindaco via social. Però non tutti hanno gradito il posizionamento della nuova attrazione che sarà nello slargo di piazzale Sanzio. Il consigliere di Grande Catania Salvo Di Salvo ha dichiarato: "La scelta dell'amministrazione di allocare la ruota panoramica al piazzale Sanzio è chiaramente fuori dal buon senso e senza precedenti. La ruota va collocata in un'area dove vi sia una visuale libera da palazzi e che possa fare esaltare la bellezza naturale del mare e della montagna e la bellezza della città. Il piazzale dell'ente fiera della playa potrebbe essere la scelta più conveniente o in alternativa al parco Gioeni".