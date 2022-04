Dimissioni Balsamo, il sindaco Bonaccorsi manterrà per sè delega Attività Produttive

In merito alle dimissioni dell’assessore Ludovico Balsamo, il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi ha annunciato che in attesa di successive valutazioni, manterrà per sé la delega alle Attività Produttive.

Bonaccorsi, anche a nome dei colleghi dell’esecutivo comunale, ha ringraziato Ludovico Balsamo per l’impegno profuso in quasi quattro anni di collegiale esperienza amministrativa, nella giunta nominata dal sindaco Salvo Pogliese dopo la sua elezione.