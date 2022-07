Mascalucia, si dimette il consigliere Ignazio Maugeri

Dopo 4 anni in consiglio comunale, il consigliere Ignazio Maugeri si dimette. "Per me è stato un immenso piacere e - afferma Maugeri dopo aver presentato le dimissioni - un grande onore potervi rappresentare nell'aula del consiglio comunale di Mascalucia. Spero di essere stato utile, propositivo e pungente nei modi e nei momenti giusti. Oggi giunge l'ora di fare un passo indietro per consentire la partecipazione attiva della lista che ha consentito la mia elezione. Andrea Luciano Pergolizzi, un caro amico e un gran lavoratore, prenderà il mio posto: questo per me significa il giusto riconoscimento a chi c'è sempre stato. Sarà per lui- conclude Maugeri - momento di crescita personale e politica e per me l'inizio di un nuovo percorso che ci condurrà a Mascalucia 2023. Spero che continuerete a sostenerci per una Mascalucia migliore".

Ignazio Maugeri è attualmente presidente provinciale delle Acli di Catania. E' stato consigliere comunale di Mascalucia da luglio 2018 a luglio 2022. Ha fondato l’Associazione Movimento per la rinascita giovanile nel 2011 a Mascalucia. Nel 2013 è candidato a Sindaco nelle elezioni comunali di Mascalucia- Fonda nel 2015 il circolo Acli San Vito dedicandolo alla memoria del Santo Patrono del proprio paese. Ha ricoperto il ruolo di presidente del patronato Acli Catania, delle Acli Service Catania e dell’Enaip Asaform Sicilia.