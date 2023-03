Si dimette la consigliera comunale Sonia Sofia

Questa mattina la dottoressa Sonia Agata Sofia ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliera comunale di Catania all’interno dell’assemblea cittadina.

Una decisione dettata da motivi professionali che non le permettono di conciliare il suo lavoro con l’incarico istituzionale. Dirigente Medico Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera Cannizzaro, Sonia Agata Sofia, figlia dell’ex consigliere comunale e del già presidente della commissione comunale alla Viabilità Carmelo Sofia, è stata eletta nella lista “In campo con Pogliese”. L’ex consigliera Sonia Agata Sofia dichiara: “In questi anni mi sono dedicata al mio ruolo istituzionale con passione e spirito di abnegazione. Sfortunatamente l’attuale congiuntura di situazioni lavorative, che si sono presentate negli ultimi mesi, mi hanno portato alla conclusione che sia necessario compiere questa scelta nell’interesse della città. A tutti gli amministratori, e soprattutto a Maurizio Mirenda, chiamato a subentrare in Consiglio, vanno i miei più sinceri auguri perché affinchè il loro impesto istituzionale possa portare al migliore avvenire per la città di Catania”.