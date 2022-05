Il catanese Dino Giarrusso lascia il M5s e fonda un suo partito

"Annuncio che lascerò il Movimento cinque stelle". Così l'eurodeputato Dino Giarrusso intervenendo a Coffebreak su La7. "Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che farò la gioia di tanti che nel movimento mi hanno sempre combattuto", ha dichiarato.

"Non sono io che esco dal Movimento. È il Movimento che è uscito dai suoi valori che l'hanno fatto grande - ha dichiarato Giarrusso - Sto fondando un nuovo movimento politico che faccia in modo che Sud e Nord siano alla pari".

Una decisione che avrà ripercussioni anche sulle primarie del centrosinistra in Sicilia, alle quali aveva annunciato la sua partecipazione come possibile candidato del M5s alla presidenza della Regione.

"Rinnovo la mia grandissima stima per Giuseppe Conte, e la gratitudine per quel che ha fatto come presidente del Consiglio, il migliore negli ultimi 20 anni. La mia stima è massima nei suoi confronti, ma noi siamo a sostegno di un Governo e fatico davvero a capire perché dobbiamo starci. Non è perché l'hanno votato gli iscritti che dobbiamo rimanerci fino alla morte", ha aggiunto.