Direzione Pd Sicilia: mandato al segretario regionale Anthony Barbagallo per concludere l'intesa

La direzione regionale del PD Sicilia ha approvato la relazione del segretario regionale Anthony Barbagallo con 135 voti favorevoli e 2 astenuti. La riunione presieduta da Antonio Ferrante, che si è svolta al San Paolo Palace di Palermo, ha visto la partecipazione del coordinatore della segreteria nazionale, Marco Meloni. Il segretario regionale nel suo intervento ha fatto il punto sulle imminenti elezioni regionali e sulle primarie di coalizione che vedono uniti il Pd con il Movimento Cinque Stelle, Cento Passi, Psi, Articolo 1, Verdi e Sinistra Italiana. La direzione regionale dunque conferma il mandato al segretario per concludere l’accordo politico, programmatico e regolamentare con gli alleati di coalizione.

“Proseguiamo il lavoro per definire l’intesa con il Movimento 5 Stelle e le forze della sinistra – ha detto alla fine il segretario Barbagallo. Quello di oggi, in direzione regionale, è un passaggio importante e atteso. Speriamo di definire in pochi giorni il regolamento in modo da potere procedere spediti verso la data delle primarie”.

Questi i punti salienti su cui si è incentrato l’intervento di Barbagallo: sì alle primarie in modalità mista, con registrazione on line e voto sia via web sia nei gazebo; approvazione del regolamento la cui bozza verrà ulteriormente definita dal tavolo tecnico e poi da quello politico; Inoltre, la data di presentazione delle candidature alle primarie, in programma da metà giugno in poi e quella per la ‘consultazione popolare’ avverrà entro 25/30 giorni dalla data di deposito delle candidature. Prevista inoltre la nomina di garanti super partes che vigileranno sul corretto svolgimento delle operazioni.