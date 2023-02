Disagi per la neve, Gaspare Pagano (FDI): "Inaccettabile avere famiglie isolate per giorni"

Sui numerosi disagi causati dalla neve in alcuni comuni pedemontani, tra cui Nicolosi, Pedara e Trecastagni, che hanno costretto intere famiglie all’isolamento, interviene stamani il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Gaspare Pagano. "Dopo che da giorni viene lanciata l’allerta meteo - spiega Pagano - gli organi che dovrebbero occuparsi della gestione degli eventi avversi, non riescono ad intervenire tempestivamente, lasciando i sindaci e i privati cittadini in solitudine. È chiaro come ci sia qualcosa che non funziona al meglio nel sistema, lo abbiamo visto nell'ultima emissione di cenere vulcanica avvenuta lo scorso anno, e ripercorriamo la stessa trama per una giornata di maltempo". Un 'rito' che sembra impossibile da sradicare. Sia per la cenere vulcanica, sia per le una sporadica nevicata, molti comuni non sono nelle condizioni di intervenire ed intere famiglie restano isolate. Secondo il dirigente di FdI, pesa la mancanza di un organo che sappia intervenire tempestivamente, con efficienza e determinazione, in modo da riuscire a dare risposte più immediate ai cittadini. "La penuria di mezzi e la gestione certamente migliorabile dell'emergenza – prosegue Pagano - richiede sicuramente l’intervento della Politica, con la P maiuscola, e proprio per questo sarà nostro compito stimolare tutte le istituzioni interessate affinché certe situazioni non accadano più". Bisogna sicuramente risolvere questo annoso problema, la caparbietà di alcuni sindaci misti al trascorrere delle ore, (si sa, il tempo aggiusta tutto) non può diventare un alibi. "In questo senso - conclude Pagano - anche il ritorno dell'elezione diretta delle Province, e quindi il ritorno della Politica nell'amministrazione della stessa, può ritornare ad essere parte attiva nella risoluzione di queste difficoltà".