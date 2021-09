Comitato Murri: "Emergenza rifiuti e discariche lungo Corso dei Martiri"

"Già in questo momento è impossibile non notare, dai buchi nei muri che circondano questi siti, come il livello di spazzatura abbandonata aumenti di giorno in giorno. Cosa succederà nell’immediato futuro?", si chiedono gli esponenti del comitato

La situazione di Contrada Codavolpe rischia di ripercuotersi in tutta la città di Catania e di attivare un pericoloso circuito che porterà inevitabilmente all’aumento incontrastato delle discariche abusive in tutto il territorio etneo. Una questione che il Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, denuncia da mesi chiedendo allo stesso tempo un potenziamento dei controlli nelle aree maggiormente a rischio di Catania anche con l’installazione di un capillare ed efficace sistema di video sorveglianza.