Discariche abusive, Forza Italia chiede telecamere a tappeto

Dopo i buoni risultati ottenuti in via Fondo Romeo adesso il gruppo consigliare di Forza Italia, composto da Giovanni Petralia, Agatino Giusti e Dario Grasso, chiede di estendere anche nelle altre zone della città l'uso delle telecamere per beccare gli incivili e sanzionarli. Così i consiglieri hanno chiesto all'amministrazione di "compiere uno sforzo" e di provvedere alla installazione di nuove videotrappole per evitare che i costi delle bonifiche "appesantiscano" ulteriormente la tari.

"Crediamo che - dice il capogruppo Petralia - la strada del monitoraggio delle zone più esposte alle discariche sia quella giusta. In via Fondo Romeo si sono visti i risultati e così abbiamo chiesto di valutare l'installazione di nuove telecamere. Purtroppo le discariche "costano" ai cittadini perché c'è un aggravio delle spese per la bonifica e così è fondamentale prevenire la loro formazione. La nostra proposta inoltre allarga al consiglio la scelta delle zone dove piazzare i dispositivi elettronici per combattere gli incivili".