Diventerà bellissima chiede al governo fondi per fronteggiare i danni del maltempo

Il gruppo consiliare Diventerà bellissima di Catania ha presentato un ordine del giorno che vede come primo firmatario il capogruppo Daniele Bottino, per prevedere ed inserire risorse economiche nella manovra di bilancio del governo nazionale, per le aziende, i cittadini, i servizi e le infrastrutture che hanno subito danni dai fenomeni meteorologici della scorsa domenica.

"La città di Catania - dicono i consiglieri - è stata colpita da importanti fenomeni metereologic molto violenti in maniera particolare i quartieri di Zia Lisa, Villaggio Santa Maria Goretti, aeroporto Fontanarossa, San Giuseppe La Rena, cona industriale e zona Playa ed importanti allagamenti hanno interessato Piazza Carlo Alberto e via De Amicis. Inoltre enormi danni sono stati rilevati ad aziende, abitazioni, aree, servizi e strutture pubbliche, che hanno messo in ginocchio la nostra città, già in difficoltà per il dissesto e per l'emergenza Covid".

"Visto che è in corso e in discussione la manovra di bilancio del governo nazionale - prosegue il capogruppo Bottino - abbiamo chiesto all'amministrazione di attivarsi immediatamente, coinvolgendo i parlamentari catanesi e non, relazionando il tutto al governo nazionale, affinché vengano previste ed inserite urgentemente nella manovra di bilancio delle importanti risorse economiche, che possano sostenere, supportare ed aiutare coloro che hanno subito danni da questi anomali fenomeni meteorologici"