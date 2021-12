Via Don Gnocchi, Ragusa e Adorno (M5S) donano gli addobbi natalizi al quartiere

Hanno donato un simbolo per festeggiare il Natale in "periferia". Il consigliere di municipalità Giuseppe Ragusa e la consigliera comunale Lidia Adorno, entrambi del M5S, hanno portato in via Don Gnocchi un alberello e alcune stelle di Natale. "Vista la poca attenzione dell'amministrazione - dicono - abbiamo voluto portare il Natale in periferia un piccolo gesto simbolico. Abbiamo voluto fare sentire la nostra presenza e vicinanza ai quartieri dimenticati".

Gli esponenti pentastellati hanno rilevato come da diverse settimane vi sia via Galermo al buio per un ampio tratto: "È inconcepibile che in centro siano presenti persino le luminarie e nella periferia manchi l'illuminazione pubblica e chiediamo che l'amministrazione si attivi immediatamente, prima del Natale".