Drago (PP): "Reinserito il Ministero per la Disabilità, un passo importante"

"Finalmente è stato reinserito il Ministero per la Disabilità. Un passo importante per il nostro Paese, una grande presa di coscienza da parte del nuovo Governo che si è reso conto di quanto sia indispensabile tutelare maggiormente i diritti delle persone con disabilità, fortemente provate durante la pandemia e che dire, poi, degli studenti. Penso a quei discenti siciliani, ad esempio, che nella loro autonomia ridotta, 'ancora' sono in attesa dell'assistente igienico-personale o alla comunicazione...Urge intervenire! Così come occorrerà finalmente sganciarsi dalle catene di una scuola improntata dell'assimilazione dei ragazzi con DSA alla disabilità. Occorre formazione, formazione, formazione. Sono ottimista e penso che la senatrice Erika Stefani, persona seria, equilibrata e competente, farà un ottimo lavoro. Mai come ora servirà un punto di riferimento che accolga e ascolti le proposte nate e che nasceranno, sia dal mondo politico che dalle parti sociali". Lo scrive in una nota la senatrice di Popolo Protagonista Tiziana Drago.