La senatrice Tiziana Drago aderisce a Fratelli d'Italia

Era stata eletta con il Movimento Cinque Stelle, poi era uscita polemicamente dal gruppo e aveva aderito alla formazione centrista Popolo Protagonista. Adesso l'approdo in Fratelli d'Italia annunciato attraverso una conferenza stampa.

“Ho scelto di aderire a Fratelli d’Italia per la convergenza su alcuni temi per i quali cui mi sono impegnata in questi anni - ha detto la senatrice -. Temi quali la tutela della famiglia, la difesa di un Sud spesso fuori dall’agenda di governo, le politiche per la scuola . In Fratelli d’Italia ho trovato ascolto e piena convergenza su queste battaglie che hanno contraddistinto la mia attività da parlamentare”. La senatrice, con la sua partecipazione al Family Day di Verona, aveva spaccato il Movimento Cinque Stelle rivendicando la vicinanza a certi temi, quali la tutela della famiglia.

“Adesso sono all’opposizione - ha continuato - un'opposizione però che mi piacerebbe definire dialogante nell’interesse degli italiani. C’è da fare valutazione critica sui temi che vengono proposti in un momento storico importante come quello che stiamo vivendo, perché abbiamo meno di 40 giorni per il completamento del piano nazionale di Ripresa e Resilienza e su questo bisogna intervenire. Con la senatrice Rauti abbiamo già collaborato in un gruppo informale sul tema dell’incremento demografico e dello sviluppo economico. Sviluppo economico che, per me, passa anche dal tema del Ponte sullo Stretto: un argomento che sento mia in quanto rappresenta una rivalutazione della Sicilia”.

“Infine la tutela della famiglia per me è la questione delle questioni e ho lavorato e sto lavorando su un progetto di incremento demografico che contiene proposte concrete e realizzabili. Sono contenta di poter lavorare da ora in avanti con un gruppo che è attento alle competenze dei suoi parlamentari”, conclude la neo esponente di FdI.