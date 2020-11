Parcheggio Due Obelischi, dopo i tamponi sono rimasti i rifiuti

“Quanto segnalato stamani da alcuni cittadini, dello scempio trovato all’interno del parcheggio dei due obelischi, mi lascia di stucco “. Ad esordire così è il consigliere del quarto municipio del Pd Mirko Giacone. Infatti Giacone ricorda che nell'area è stato realizzato, negli scorsi giorni, una campagna gratuita promossa dall’Asp per realizzare tamponi alla cittadinanza: "Ammirevole quanto profuso, se non fosse che dalle ore 20 ultimato il servizio, si sono lasciati i rifiuti speciali e non, sul luogo, accatastati in scatoloni aperti“.

“L’area è frequentata ogni giorno da tantissimi cittadini e anche da bambini. Pertanto quanto lasciato senza neanche recintarlo o metterlo in sicurezza è un fatto gravissimo - continua Giacone -. Fortunatamente dopo varie segnalazioni ai vigili e ai carabinieri si è intervenuto. Questo è un fatto gravissimo, in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Auspico che l’amministrazione centrale intervenga, perché l’abbandono di mascherine e rifiuti speciali è diffuso in tutta la città".

Diverse le note pervenute sull'argomento tra cui quelle del comitato Murri e del consigliere Cardello. Anche la senatrice Sudano è intervenuta sui social.

“Chiediamo la sanificazione di tutti i siti pubblici, in quanto ogni giorno troviamo di tutto. Facciamo un appello al buon senso dei cittadini, di non gettare questi rifiuti ovunque, dall’altro canto ci auspichiamo in una maggiore efficienza dell’amministrazione", ha concluso la vice segretaria del circolo di San Giovanni Galermo Nesima del partito democratico Maria Grazia Felicioli.