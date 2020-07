Circolo Universitario PD Catania, rieletto Gaetano Palumbo

“Abbiamo riconfermato quale segretario del Circolo universitario del Pd, Gaetano Palumbo. Riavviamo con rinnovato slancio ed entusiasmo la nostra azione sul territorio, da un settore che deve riprendere il ruolo fondamentale di ‘pensatoio’ per una visione nuova della nostra città e creare i contenuti di un progetto politico che parta dai nostri valori fondanti ”. Ad annunciarlo è il segretario provinciale del Pd, Angelo Villari. Gaetano Palumbo, medico anestesista e tutor universitario presso la struttura Policlinico di Catania, impegnato sin da giovanissimo nell’attivismo politico e dirigente di lungo corso nel PD, è stato componente della direzione provinciale e già segretario del circolo universitario. Attualmente è componente dell’assemblea nazionale del Partito Democratico. “Ringrazio per la rinnovata fiducia rispetto al lavoro fatto in questi anni – dichiara Gaetano Palumbo – passato questo periodo triste dal punto di vista sociale, sanitario ed economico, siamo pronti a ripartire con una azione politica che sappia intercettare le istanze che provengono dal mondo dell’università, della scienza e della sanità. È fondamentale - aggiunge - andare verso una direzione unitaria, essere attrattivi verso i giovani, e tutto quel mondo che ci guarda e che non si rivede in certe posizioni anche a livello locale; mettere in campo a Catania, a maggior ragione con l’attuale situazione che si è determinata in questi giorni, una strategia che sappia colmare il vuoto per una ripartenza in cui è determinante ingranare la marcia giusta. Oggi la situazione all’interno del PD è diversa, c’è la possibilità di fare vera politica in maniera seria e unitaria, con una classe dirigente nuova. Il circolo universitario farà la sua parte, sarà la casa di tutti, uno strumento per poter avviare iniziative più incisive sui temi specifici ma anche generali, dove il contributo di tutti sarà prezioso”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.