Amministrative 2022, il 18 maggio si chiudono i termini per la presentazione delle liste

Ultimi adempimenti burocratici per i Comuni che il prossimo 12 giugno rinnoveranno l'amministrazione e il consiglio. In tutta la Sicilia saranno 120 mentre in provincia di Catania saranno 20. Nello specifico, a meno di un mese dal voto, sono previsti gli ultimi giorni per gli adempimenti bucratici con il 18 maggio come termine ultimo per la presentazione delle liste, quindi quando si ufficializzeranno i candidati al sindaco, le liste a supporto e i candidati al consiglio comunale.

Nell'area etnea i Comuni che dovranno votare sono: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maniace, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mirabella Imbaccari, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Raddusa, Randazzo, San Michele di Ganzaria, Santa Maria di Licodia, Sant'Agata Li Battiati, Scordia e Vizzini.

I ballottaggi, che saranno previsti solo per i Comuni superiori ai 15mila abitanti e quando nessun candidato raggiunga il 40%, si terranno il 16 di giugno. I Comuni che potrebbero ricadere in questa casistica sono: Aci Catena, Paternò, Palagonia e Scordia. Mentre in tutti gli altri Comuni chi avrà un voto in più dei competitor sarà eletto sindaco. E' inoltre prevista la doppia preferenza di genere, ossia si potranno votare due consiglieri della stessa lista ma di sesso diverso, così come rimane il voto disgiunto cioè si potranno votare candidati al consiglio di una lista e un candidato a sindaco di una coalizione differente.

Le urne saranno aperte nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e si voterà anche per i cinque referendum in tema di giustizia. Per gli scrutini: le schede per il referendum si apriranno subito dopo la chiusura dei seggi, mentre lo spoglio per le amministrative inizierà il giorno dopo, lunedì 13 giugno, a partire dalle ore 14.