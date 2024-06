Elezioni, Lipera (Dc): "Partito ben radicato nella provincia etnea ed efficace nelle quote rosa"

"I risultati della tornata elettorale, europea e amministrativa, certificano il profondo radicamento del partito democristiano in seno alla provincia etnea. Le oltre novemila preferenze di Massimo Dell’Utri, sostenuto dalla Dc nella lista di Forza Italia-Noi Moderati, sono una chiara dimostrazione", così in una nota il segretario provinciale della Dc Piero Lipera.

"Dopo Agrigento e Palermo la provincia catanese è risultata infatti essere la terza per numero di preferenze. Sul piano amministrativo e locale, rileva in primis il successo raggiunto ad Aci Castello dove la lista della DC si attesta a un 5,6% confermando l’uscente Santo Grasso in consiglio e partecipando quindi al governo della città al fianco del rieletto Carmelo Scandurra", aggiunhe il segretario. "Altresì, nei comuni dove si è votato con il sistema maggioritario, salutiamo con gioia l’elezione delle consigliere Mari Grazia Roggio a Motta Sant’Anastasia, Sara Verzì a Zafferana e Rosita Bruno a Ragalna. Una rappresentanza prevalentemente al femminile a riprova di quanto la Dc, per una precisa scelta, punti sempre più sulle donne e i sui giovani", conclude Lipera