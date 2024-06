Elezioni ad Aci Castello, Leone (PD): "Non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto un miracolo"

"Non abbiamo vinto, 2 liste contro 7, si trattava di un confronto impari. Eppure abbiamo fatto un miracolo. Contro ogni previsione, siamo scesi in campo con il nostro simbolo, ci abbiamo creduto e raccogliendo il desiderio di cambiamento di molti, abbiamo guadagnato la seconda posizione". E' quanto dichiarano Maria Grazia Leone, segretaria provinciale Pd Catania, e il vicesegretario Nino Vullo, in relazione all'esito delle elezioni comunali di Aci Castello. Il primo cittadino uscente, Carmelo Scandurra, è stato riconfermato con 4.686 voti.

"Entrambe le liste, Pd e M5S, vanno a seggio mettendo insieme esperienza, freschezza e competenza. Il candidato sindaco, Alberto Bonaccorso, avrebbe meritato di entrare in consiglio, ma ci siamo fermati al 17,91%. Sul risultato della coalizione, sul risultato del Partito Democratico, sui candidati che con grande generosità si sono scommessi e sui consiglieri eletti, possiamo iniziare a costruire un progetto alternativo che restituisca ai castellesi il piacere di andare a votare, una chance di cambiamento e di vero riscatto. Un ringraziamento particolare - concludono - va a Loretta Granzotto , instancabile segretaria del locale Circolo Pd e al consigliere comunale uscente, Luca Libertino. A Maurizio Marino, volto storico del Pd castellese, che ha capitanato la lista e ad Antonio Bonaccorso, giovane talentuoso attivista del M5S, i nostri auguri di buon lavoro".