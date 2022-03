Elezioni ad Aci Catena, il candidato Aleo invita il centrodestra all'unità

“È necessario trovare una convergenza nel centrodestra per contrastare l’armata della vecchia politica, composta dai vari Maesano, Cutuli e Sciacca”. Con queste parole Giuseppe Aleo chiede ai candidati sindaco di Aci Catena del centrodestra, Nello Olivieri e Giovanni Grasso, di incontrarsi per convergere attorno ad un unico nome e non disperdere energie.

“Sono aperto a qualsiasi convergenza – spiega Aleo – È necessario scegliere un unico candidato tra noi tre o, in alternativa, individuare un altro nome, affinché si possa contrastare la vecchia politica unitasi per contrastare la corrente più innovativa e fresca, scesa in campo per amministrare Aci Catena. Dobbiamo trovare la figura giusta che rappresenti una sintesi”. Il candidato sindaco Giuseppe Aleo invita a mettere da parte personalismi per guardare esclusivamente al bene di Aci Catena.

“È arrivato il momento – conclude - di sedersi attorno ad un tavolo e smettere di fare le prime donne. Bisogna guardare innanzitutto al bene di Aci Catena, al programma ed al benessere dei catenoti”.