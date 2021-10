Amministrative, seggi aperti in cinque comuni della provincia etnea

Si vota- oggi dalle 7 alle 22, e domani dalle 7 alle 14 - in 5 comuni della provincia etnea per il rinnovo di sindaci e consigli comunali: Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele e Ramacca. A Misterbianco si voterà, invece, il 24 ottobre che potrebbe coincidere - per alcuni Comuni - al turno di un eventuale ballottaggio

Seggi aperti - oggi dalle 7 alle 22, e domani dalle 7 alle 14 - in 5 comuni della provincia etnea per il rinnovo di sindaci e consigli comunali: Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele e Ramacca. A Misterbianco si voterà, invece, il 24 ottobre che potrebbe coincidere - per alcuni Comuni - al turno di un eventuale ballottaggio. In Sicilia, sono in tutto 42 i comuni chiamati al voto. Un appuntamento elettorale che sebbene non riguardi capoluoghi di provincia, vede chiamati al voto oltre 568mila cittadini. Per l'isola si tratta di un test per assetti e alleanze politiche che anticipa di un anno il voto nelle grandi città (Palermo e Catania) e soprattutto la corsa alla presidenza della Regione.

A Caltagirone, la sfida è tra Giusy Aliotta sostenuta dal Movimento cittadino Zia Peppina; Fabio Roccuzzo sostenuto dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico, da Bene in comune, da Cittadini volenterosi, da Cives e da Futura; Roberto Gravina sostenuto da Roberto Gravina sindaco Caltagirone sempre e x sempre; Sergio Gruttadauria sostenuto da Fratelli d'Italia, da Caltagirone al Centro, da Caltagirone Domani, da Il Quadrifoglio, da #diventeràbellissima, da Forza Italia Berlusconi per Gruttadauria, da Democrazia Cristiana e da Moderati per Gruttadauria sindaco.

Quattro candidati sindaci a Grammichele: Antonio Aiossa, Pippo Greco, Davide Malaspina e l’uscente Giuseppe Purpora. Adrano torna alle urne con un anticipo di due anni: lo scorso marzo il sindaco uscente Angelo D’Agate era stato sfiduciato. I candidati sono: Gaetano Birtolo (una lista: Salvare Adrano); Vincenzo Calambrogio (3 liste: Pd-M5S-Adrano Bene Comune); Fabio Mancuso (3 liste: Movimento per Adrano-Rinasce Adrano-Adraniti sempre); Carmelo Pellegriti (5 liste: Udc-Fratelli D’Italia-Il Quadrifoglio-Mettiamoci il Cuore-Insieme si può, Vivere a colori); Agatino Perni (3 liste: Sfida collettiva-Adrano Protagonista-Adrano siamo noi).

A Giarre sono: Angelo D'Anna (Lista Città Viva 2026); Leo Cantarella ( Lista Il Quadrifoglio, Prima Giarre, Giarre torna città, Siamo giarresi, Orgoglio Nuova Giarre, Conservatori e Riformisti); Patrizia Lionti ( Lista Impegno comune); Leo Patanè (Forza Italia per Patanè, Noi per Giarre, Democrazia Cristiana, #Progettiamo Giarre, Giarre Attiva); Elia Torrisi (Lista Giarre 2050).

Sfida a cinque a Ramacca: Giuseppe Limoli (Lista “Ramacca per amore”); Giuseppe Lanzafame (lista “È ora di cambiare”); Nunzio Vitale (lista “Ramacca costruiamo una bella storia”); Salvatore Albelice (lista “Nuova Ramacca e Libertinia”); Teresa Corallo (Movimento 5 Stelle).

Le operazioni di voto

Le operazioni di scrutinio inizieranno lunedì, ultimate le operazioni di voto e dopo il riscontro dei dati. L'elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso vengano espresse due preferenze, devono essere di genere diverso: una femminile e l'altra maschile. In caso contrario, la seconda preferenza verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa.

Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'elettore dovrà recarsi al seggio elettorale munito di apposita mascherina protettiva. I dati sull'affluenza alle urne e i risultati provvisori saranno comunicati mediante l'utilizzo del programma Idec, realizzato con la collaborazione dell'assessorato regionale dell'Economia e della società Sicilia Digitale e delle Prefetture della Sicilia.

Quattro le rilevazioni sull'affluenza degli elettori al voto - con il raffronto dei dati con quelli delle ultime elezioni amministrative dei Comuni interessati - che saranno diffuse: domenica alle ore 12.30, 19.30 e 22.30; lunedi' alle ore 15. I dati relativi ai risultati, man mano che verranno trasmessi, saranno immessi nel sistema dall'Ufficio elettorale della Regione, elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale. Le informazioni in ordine alle candidature alla carica di sindaco, alle liste che partecipano alle consultazioni, alle liste collegate al candidato sindaco, possono essere visionate accedendo al menu' della piattaforma telematica.