Elezioni amministrative, a Giarre Cantarella è il nuovo sindaco: Adrano al ballottaggio

A Giarre il nuovo sindaco è Leonardo (Leo) Cantarella, sostenuto dalla Lega con un ruolo rilevante dell’area Sammartino e da Fratelli d’Italia. Leo Patanè, appoggiato da Forza Italia e da da 5 liste civiche, si piazza al secondo posto. Distanti tutti gli altri candidati Patrizia Lionti, sostenuta da una lista civica; il sindaco uscente, Angelo D’Anna e il candidato Elia Torrisi, sostenuto da una lista civica, ma appoggiato anche dal M5s. "Grazie a tutti i concittadini che hanno dato fiducia a me, alla mia coalizione e al nostro programma. Come promesso, sarò il Sindaco di tutti, per il bene della nostra Giarre e per iniziare insieme il nostro cammino verso il "Ritorno alla normalità", ha dichiarato il nuovo sindaco di Giarre.

Adrano finisce al ballottaggio. L’ex sindaco e deputato Fabio Mancuso (trainato da Lega e autonomisti) porta al ballottaggio Carmelo Pellegriti sostenuto da tutto il resto del centrodestra. Pellegriti e Mancuso insieme totalizzano il 70% dei voti.