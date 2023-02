Elezioni a Riposto, FdI: "Unire centrodestra, serve un Sindaco autorevole"

Riposto è il Comune più importante della parte nord della provincia al voto nella prossima primavera. "Fratelli d’Italia che in questi anni ha dato il proprio contributo di buongoverno alla città - si legge in una nota del circolo locale di Fratelli d’Italia - intende offrire ai ripostesi la propria proposta, con un programma amministrativo che guardi ai prossimi 10 anni. Per questi motivi, sentita l'assemblea dei dirigenti e degli iscriti locali, si è concordata unanimemente la necessità di presentare una proposta di unità attorno ad un progetto di centrodestra aperto alle forze sane e civiche della città. In un momento in cui Fratelli d’Italia e il centrodestra governano a Roma e Palermo sarebbe un peccato grave lasciare Riposto fuori dai palazzi del governo. Per queste ragioni stiamo già ragionando sul programma e sulla squadra da presentare alla città con diverse forze che si rivedono nell'idea di fondo di questo progetto che vogliamo rendere assolutamente inclusivo nelle persone, nelle idee, nei programmi. Nei prossimi giorni - conclude la nota - sarà nostro intendimento, insieme agli alleati, limare i dettagli per poterci presentare con serietà e garanzia di affidabilità ai ripostesi, sapendo, tra le altre cose, di poter contare sulla disponibilità di personalità di assoluto livello in grado di poter rappresentare la nostra squadra, e soprattutto Riposto, nel ruolo di Sindaco".