Elezioni amministrative, Villardita (Forza Italia): "Grande soddisfazione per il risultato ottenuto"

“ Esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto dal gruppo di Forza Italia alle ultime elezioni amministrative nella provincia etnea. In molti comuni infatti gli esponenti azzurri hanno ottenuto ottimi risultati annoverando tra gli eletti diversi sindaci e consiglieri comunali. La gente ha premiato l’impegno e la serietà di candidati che tornano a parlare e confrontarsi con la comunità, che hanno a cuore il proprio territorio e che alla politica degli slogan antepongono quella dei fatti. È grazie a questi ingredienti che Il partito dei moderati torna ad avere un ruolo centrale nello scenario politico etneo. Ora occorrono visione, idee e politiche adeguate per il rilancio del territorio cercando di cogliere le diverse potenzialità dei comuni ed ottimizzarle”. Queste le parole del Vice Commissario di Forza Italia Catania Antonio Villardita a seguito delle elezioni amministrative del 4/5 ottobre.

