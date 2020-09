Elezioni, Battipaglia: primo programma partecipato per San Giovanni La Punta

Patrick Battipaglia, candidato al consiglio comunale di San Giovanni La Punta, ufficializza la nascita del primo programma politico partecipato. Una idea nata in seno al gruppo Facebook “San Giovanni La Punta Migliore”, di cui Patrick Battipaglia è l’amministratore. Un numeroso gruppo social che da anni denuncia lo stato di degrado in cui versa il comune etneo. Il programma mette insieme, come in un perfetto puzzle, tutte le istanze e i desideri dei cittadini puntesi stanchi di vivere in un paese ormai “passivo” dove l’unica cosa che è cresciuta in questi anni è stato il cemento. "Un progetto nato in sordina, ma che piano piano ha visto crescere l’entusiasmo dei puntesi che, vedono in questo progetto, uno spiraglio di luce dopo un periodo buio – spiega Patrick Battipaglia -. Un momento di rivalsa collettivo che, forse per la prima volta, vede la i cittadini protagonisti della vita politica di San Giovanni La Punta". Dal programma politico partecipato emerge che i cittadini puntesi non chiedono mica la luna ma, cose semplici ed essenziali per una vita decorosa. Ad esempio, una maggiore pulizia delle strade, la manutenzione ordinaria delle strade pubbliche con l’eliminazione delle fastidiose e pericolose buche, una maggiore cura ed attenzione per il verde pubblico, La cura e la manutenzione ordinaria dei parchi e giardini pubblici con una particolare attenzione per i più piccoli, l’area di sgambamento per i cani, la realizzazione di una pista ciclabile ma, soprattutto, uno stop alla cementificazione selvaggia del territorio. Un programma particolarmente ricco e vario visibile proprio all’interno del gruppo social San Giovanni La Punta Migliore. Il tutto, ovviamente, condiviso e accettato anche dal candidato sindaco Santo Trovato con cui Patrick Battipaglia è candidato al consiglio comunale.

