Caltagirone, due liste civiche a sostegno del candidato sindaco Alparone

Le liste "Caltagirone Domani" e "Caltagirone al Centro" insieme ad associazioni e a movimenti, propongono per le prossime elezioni amministrative del 10-11 ottobre 2021 la candidatura a sindaco dell'ingegnere Massimo Alparone, attuale presidente del consiglio comunale. "L'area civica e le formazioni politiche che sostengono questa candidatura - recita una nota - rispondono alla richiesta di tanti cittadini di proseguire e rilanciare un progetto politico-amministrativo in continuità con l'azione di buon governo della città e si affidano ad un uomo distintosi per rispetto delle istituzioni, capacità di dialogo, competenza e correttezza. Qualità che si auspica possano promuovere un’ampia aggregazione e scongiurare la dispersione di comuni esperienze e valori".

"L'obiettivo è di portare a compimento un modello di città europea che vanta una storia nobilissima, che sia luogo di sviluppo attrattivo e motore della economia, capace di sfruttare appieno le ricchezze del proprio patrimonio umano, artistico e culturale. La candidatura a sindaco di Massimo Alparone è aperta a tutte quelle forze politiche e della società che intendono dare un contributo di idee e di impegno per restituire a Caltagirone il ruolo di guida economica e sociale del territorio", conclude il comunicato diramato dalle due liste.