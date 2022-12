Elezioni, Biriaco (Confindustria) "Per Catania serve un progetto importante e una visione manageriale"

"Bisogna avere un progetto importante per Catania. Le città oggi sono delle aziende, ci vogliono dei manager che abbiano un piano industriale, un piano chiaro di ripresa". Lo afferma all'AdnKronos il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, in vista delle prossime elezioni comunali che interesseranno il capoluogo etneo, oggi commissariato, nella primavera del 2023. "Grazie anche ai soldi del Pnrr - aggiunge infine- tutto questo può essere facilitato ma bisogna fare in fretta e ci vuole realmente una squadra che possa essere operativa dando una svolta definitiva con una visione manageriale".