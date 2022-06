Elezioni comunali, ballottaggio a Palagonia: l'affluenza alle ore 19

Alle ore 12, su 15.600 elettori, hanno votato in 2433. Il 15,60% rispetto al 16,13% del 12 giugno (-0,53%). Gli elettori sono chiamati a scegliere tra i candidati sindaco Salvatore Astuti che ha ottenuto il 39,47% dei consensi al primo turno, e Francesco Calanducci con il 28,44% dei voti alla prima tornata. Si sono, invece, fermati al primo turno, gli altri due sfidanti Agnese Campisi e Salvatore Filetti. Le urne resteranno aperte fino alle 23 di oggi.

Alle ore 19, affluenza al 42,16% in Sicilia nei quattro Comuni al ballottaggio per la scelta del proprio sindaco. Il dato si riferisce alla rilevazione delle 19. Si vota a Sciacca (Agrigento), Palagonia (Catania) e Scicli (Ragusa), oltre che a Villafranca Sicula, piccolo centro dell'Agrigentino dove il primo turno si era chiuso in parità tra i due candidati sindaco che avevano raggiunto lo stesso numero di voti. I seggi resteranno aperti fino alle 23, dopo inizierà lo spoglio delle schede. A Sciacca ha votato finora il 44,35% degli aventi diritto, a Palagonia il 38,19% e a Scicli il 41,03%. L'affluenza a Villafranca Sicula è al 48,3%.