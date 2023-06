Elezioni, urne aperte per due ballottaggi: si torna a votare ad Aci Sant'Antonio e Acireale

Urne aperte in due Comuni della provincia etnea per il ballottaggio. Il primo turno delle elezioni Amministrative 2023 non è riuscito a consegnare il nome del nuovo sindaco nelle città di Aci Sant'Antonio e Acireale. Si vota fino alle ore 23 di oggi e poi domani di nuovo lunedì dalle 7 alle 15. A seguire senza soluzione di continuità scrutinio e risultati.

A contendersi la poltrona di sindaco di Aci Sant'Antonio sono Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria. Sfida aperta, quindi, tra Rocca, sostenuto da quattro liste civiche che nel precedente turno ha ottenuto il 33,09% delle preferenze e Santamaria con 30,13%.

Ad Acireale, lo scontro è stato più animato: la sfida è tra Roberto Barbagallo e Nino Garozzo. Barbagallo è candidato di Forza Italia sostenuto da 8 liste, mentre Garozzo è appoggiato da 6 liste