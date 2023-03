Acireale, politica in fermento per le elezioni tra malumori e polemiche

Acireale si avvicina sempre di più alle elezioni comunali. Tanti i protagonisti politici del Comune acese pronti a scendere in campo in qualità di candidato sindaco, per questo non è mancata anche qualche polemica. Al momento sono 4 i pretendenti al ruolo di guida della città, ma non è escluso che possano esserci novità.

L'ultimo in ordine di tempo a farsi avanti ufficialmente è stato Nino Garozzo, già primo cittadino nel periodo dal 2003 al 2009 e appartenente all'area politica di centrodestra. Tuttavia in una nota stampa ha rivelato che non sarà espressione di un partito, "pur nel rispetto dei partiti e della politica". "Questa presenza dei partiti - rivela Garozzo tramite una nota -, sarà arricchita da altre espressioni civiche inclusive di ampi settori della città a cominciare dalla lista Garozzo Sindaco. Vuole essere una candidatura inclusiva di partiti, civiche e cittadini, singoli o associati, che vorranno intestarsi i legittimi interessi della città". Nel centrodestra però la situazione non è delle migliori, troppe le proposte e convergenza su un unico candidato che non arriva.

In conferenza stampa Gianluca Cannavò, tra i primi ad annunciare la propria candidatura, si è lasciato andare ad uno sfogo spiegando che “il centrodestra è nel caos", proponendo che "siano gli elettori a scegliere il candidato sindaco". "È bene chiarire alcune cose ai cittadini acesi - ha dichiarato -. Ci sono nomi di cui si discute da settimane in città. E sono Nino Garozzo, Salvatore Messina, Enzo Carbonaro, Nino Nicotra, Maria Castiglione, tutte persone amiche, che rispetto dal punto di vista personale, ed ognuna legittimata a chiedere di poter amministrare Acireale. Ma questa città ha bisogno di un momento di pacificazione e del contributo di tutti perché solo stando insieme e compatti possiamo ridare ad Acireale quella dignità che manca ormai da qualche anno. Io ho il dubbio che qualcuno stia tirando la corsa alla parte opposta. Per questo motivo ritengo che dobbiamo uscire con un’unica candidatura. A questo punto io propongo le primarie tra tutti i candidati".

Ma non è finita qui, infatti anche quello di Nino Nicotra è un nome caldo.

Per quanto riguarda le altre aree politiche e civiche si rilevano le candidature ufficiali di Roberto Barbagallo, appoggiato da Forza Italia - ma anche da ex rappresentanti di centro sinistra e, forse, dal PD che sarebbe in fase di riflessione - e di Mauro Greco (candidatura civica), che nel pomeriggio di ieri, nella sede dell’associazione “Liberamente Acireale” di via Caronda, ha tenuto la conferenza stampa ufficiale di presentazione della sua candidatura.