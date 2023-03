Acireale, Roberto Barbagallo incontra piano d'Api: sei i candidati al consiglio comunale

Si è svolto stamattina nella piazza di Piano D’Api il secondo appuntamento del giro delle frazioni del candidato sindaco Roberto Barbagallo. Con lui i candidati al consiglio comunale Salvo Licciardello, Nancy Caruso, Simona Postiglione, Rosario Aleo, Daniela Pavone e Teresa Pizzo, residenti nella frazione. “Vogliamo riprendere da dove avevamo lasciato in termini di infrastrutture e di sviluppo, dobbiamo ripartire dai servizi essenziali, ma ogni frazione ha le sue peculiarità e le sue esigenze. Ci incontriamo oggi e ci incontreremo nel corso della campagna elettorale per confrontarci sul programma, ma vi invito a votare i candidati della frazione, perché è importante che tutto il territorio comunale possa essere rappresentato a Palazzo di Città”, ha detto Barbagallo ai suoi sostenitori.

I candidati al consiglio comunale hanno sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini sui temi del programma elettorale: “Piano D’Api negli ultimi cinque anni non è stata rappresentata. Incontriamoci, facciamo in modo che il programma di Roberto Barbagallo sia a disposizione di tutti. Abbiamo avuto anni di buio, dopo il terremoto soffriamo ancora dell’assenza della scuola, ma abbiamo immaginato l’unica possibilità di sviluppo. Con il polo scolastico e l’acquisizione del terreno per la strada di collegamento, dobbiamo guardare al futuro. Piano D’Api può tornare protagonista”.