Quarto municipio, Alfio Mirabella si candida come consigliere

In vista delle prossime elezioni comunali, Alfio Mirabella si candida come consigliere di quartiere nel IV municipio sotto la sigla del M5S. "Il degrado e lo stato d'abbandono delle periferie, in particolar modo di San Giovanni Galermo, sono uno dei tanti motivi che mi hanno spinto a candidarmi al IV punicipio. La situazione non è facile e ci sono tanti problemi da risolvere, ma dobbiamo rimboccarci le maniche per fare realmente la differenza nel territorio. Abbiamo una squadra competitiva, preparata e, grazie all'esperienza del gruppo consiliare, possiamo essere più incisivi nell'attività di controllo e gestione del territorio. Io ho deciso di stare dalla parte giusta, adesso tocca ai cittadini fare una scelta che tuteli i loro interessi e il bene comune".