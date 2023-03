Amministrative ad Acireale, Fichera (Pd) si presenta: "Mia candidatura è l'unica senza compromessi"

“Al centro c’è Acireale, non ci sono i singoli”. Questo, in sintesi, il senso che l’avvocato Francesco Fichera, già assessore nella Città dei cento campanili, dà alla sua candidatura – in seno al Partito Democratico – per la carica di primo cittadino. Nel corso della conferenza stampa di presentazione che ha avuto luogo ieri mattina in piazza Garibaldi, il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, quello provinciale, Maria Grazia Leone, e il segretario del circolo locale, Francesco Licciardello, hanno espresso il loro apprezzamento per la figura del quarantanovenne avvocato acese. Licciardello ha voluto sottolineare l’importante momento che sta vivendo il Partito Democratico, tanto a livello nazionale quanto locale, con un rinato entusiasmo registrato durante le elezioni primarie, entusiasmo che ha nuovamente avvicinato tanti cittadini e che adesso sta risentendo, positivamente, di un’onda lunga composta da idee, proposte e prospettive sulle quali si sta innestando una rinnovata fiducia.

“Una ventata di freschezza”, ha dichiarato poi Maria Grazia Leone. “Sono felice per più di un motivo, a partire dal fatto che Acireale è la città nella quale sono cresciuta e che adesso ha l’opportunità di trovare in Francesco Fichera il miglior candidato possibile. Oltre ad essere un amico è, come sottolineato da moltissimi, una persona straordinaria”. Il segretario regionale, Barbagallo, ha messo in evidenza l’importanza strategica di Acireale all’interno della Sicilia, “la quinta città” che sotto il profilo politico riveste un ruolo determinante. “Sono contento che dopo mesi di lavoro, di confronti, di analisi si sia arrivati a quella che certamente è la figura più adatta per la città. Un professionista dallo spessore umano e politico indubbiamente enorme. Gli acesi hanno la possibilità di scegliere un sindaco dalle caratteristiche uniche”.

“Devo anzitutto dare il giusto spazio ai ringraziamenti”, ha dichiarato infine l’avvocato Fichera. “Grazie al Partito Democratico, che ancora una volta ha posto al centro delle sue decisioni il confronto facendo in modo che anche qui ad Acireale la candidatura fosse frutto di ragionamenti, di dibattiti, di idee; e grazie alle tante cittadine e ai tanti cittadini acesi che in questi primissimi giorni di campagna elettorale mi hanno trasmesso un entusiasmo che davvero non mi aspettavo potesse venire fuori in forme così spontanee, così accese. Mi auguro vivamente di riuscire a restituire a questa gente almeno una parte della grande positività venuta fuori. “Per quanto riguarda la mia candidatura, posso rivendicare a testa alta il fatto che si tratti dell’unica, fra quelle già portate sotto gli occhi della stampa con un corposo corredo di liste elettorali, che non viene fuori da compromessi, né da accese diatribe consumate dietro le quinte o dentro le segreterie. Acireale è una città che non ha bisogno di primedonne o di promesse vuote, ma di fatti, di competenza, di capacità”.