Amministrative: il candidato sindaco di Cateno De Luca, presenta il programma

Il candidato a sindaco di Catania di Sud chiama Nord, Gabriele Savoca presenterà il suo programma amministrativo per la città etnea, Domani, venerdì 21 aprile, L'appuntamento è alle 10, al Prestipino Cafè in via Etnea. Alla conferenza saranno presenti il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, il deputato regionale eletto a Catania Ludovico Balsamo, il candidato sindaco Gabriele Savoca. Annunciata anche la presenza di Salvatore Grillo assieme ad altri esponenti di Unità Siciliana e Mezzogiorno Federato, movimenti che hanno collaborato alla preparazione del programma e che parteciperanno alla formazione delle liste di supporto alla candidatura di Savoca.