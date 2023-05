Caserta e Trantino faccia a faccia sulla movida: uno chiede l'esercito l'altro la rivoluzione culturale

Caserta e Trantino l'un contro l'altro gentili. Sciabolate al galateo ieri sera a Palazzo Scammcca tra i due candidati più accreditati a sedere sulla poltrona di primo cittadino, durante l'incontro organizzato dai residenti del centro storico per chiedere di poter vivere in un posto che non somigli a Gotham City. Per spiegare ai due aspiranti sindaci cosa succede in centro, specie con l'allungarsi delle ombre della sera, i comitati dei residenti hanno aperto l'incontro con un video costellato di esplosioni di mortaretti, gentiluomini in auto nelle aree pedonali, party in strada, scooter smarmittati, motociclisti senza casco, concerti di neo melodici in completo giallo limone e cartelli "shortino 1 euro". Insomma quasi tutto il catalogo della malamovida che non fa dormire, letteralmente, i disgraziati residenti.

Dopo la proiezione con indignazione, sacrosanta, dei presenti, si parte. Preamboli pochi, domande quattro con i candidati che rispondono a turno, moderati da Anna La Bruna, presidente del coordinamento dei comitati dei residenti del centro storico. I quesiti riguardano un eventuale blocco di nuove aperture di locali in centro storico, la chiusura anticipata dei locali nelle aree densamente abitate, il rispetto delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali e il potenziamento dei controlli interforze: polizia, carabinieri, vigili urbani.

Tolta la scontata concordanza sull rispetto delle regole, su cui entrambi i candidati dicono di non voler sorvolare, dalle risposte dei candidati la differenza di visione della città emerge chiara. I due, che mai alzano la voce, appaiono anni luce lontani nello stile, nel parlato e soprattutto nelle soluzioni proposte.

Così se il flemmatico professore di economia in tema commerciale propone di decongestionare le aree maggiormente frequentate, "non con la persuasione ma offrendo incentivi per aperture in nuove aree", l'avvocato "law and order" pensa a come poter far fronte alla carenza di vigili urbani, "in questo momento viviamo una condizione drammatica. Abbiamo circa un centinaio di vigili e in servizio da un fabbisogni di 900. Dovremmo assumere ma per adesso ce lo possiamo dimenticare. Forse nel 2024 possiamo cominciare a riconsiderare la capacità assunzionale del comune."

Sulla richiesta di orari di chiusura anticipati per alcuni locali siti in zone densamente abitate, l'avvocato e il professore si scambiano i ruoli, "su questo sono un po' più possibilista" esordisce Trantino. "Nel senso che laddove non vi sia un aumento delle soglie di tolleranza non mi sconvolgerebbe e pensare di poter lasciare locali aperti anche oltre una certa ora, purché però ci sia il rispetto dei residenti"

"Governare Catania non è come governare Trento", dice Caserta. "Sappiamo che c'è una propensione bassa alla regolarità e allora questo richiede strumenti diversi, strumenti eccezionali. "Chi apre un'attività commerciale che produce effetti esterni sgradevoli, come quelli di cui stiamo parlando, deve assumersi la responsabilità del rispetto delle regole. Servono programmazione, partecipazione e controllo".

Sull'annosa questione delle Ztl e delle Ap, Maurizio Caserta, afferma, "se noi chiudiamo un pezzo di città, con i provvedimenti che sono adatti a questo scopo, e riversiamo sugli altri pezzi di città il problema, amministreremmo in modo corretto. La questione centrale è il riassetto urbanistico della città e ha a che fare con la vivibilità. La prossima amministrazione non può più fallire l'obbligo di definire il nuovo Piano urbanistico generale. Le passate amministrazioni hanno fallito questo obiettivo"

Il tono del prof è pacato ma l'attacco all'avversario c'è tutto. Enrico Trantino raccoglie e contrattacca, "a proposito del fallimento delle precedenti amministrazioni ricordo che il percorso iniziale del Pug era stato avviato ma poi abbiamo dovuto interromperlo per effetto dell'intervento della nuova legge urbanistica nel 2020. Avevamo subito avviato i confronti con la città perché la condivisione è stata un principio regolatore dell'attività della scorsa amministrazione. Sulle Ztl e le Ap l'avvocato rivendica, infine, le misure adottate nel recente passato: telecamere in via Etnea, "chiusura tombale" di piazza Duomo e del borgo marinaro di San Giovanni li Cuti.

Sulle risposte all'ultima domanda dei residenti, che chiedono il potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine, la differenza di formazione e visione tra i due candidati bourgeois non potrebbe essere più chiara.

"Io ho già parlato con il ministro Crosetto, e lui sa che io speravo che ci fossero mandati dei militari", afferma Trantino. "Il ministro m'ha detto che al momento è impossibile stabilire quante decine, ma che comunque sta verificando la possibilità di ripetere una operazione come quella del 1994, 'Vespri siciliani', attraverso però una modifica regolamentare che consenta l'assicurazione di questi militari sul territorio maggiormente esigente e non quindi semplicemente a tutela degli edifici sensibili del sensibili. Avere queste risorse che mostrino la presenza di uno Stato potrebbe certamente consentire il contenimento di quelli episodi di violenza che caratterizzano il centro storico deturpandolo e sottraendolo ai cittadini", conclude l'avvocato.

"Se mai dovessimo arrivare a una cosa del genere, e io non lo posso escludere, credo che una riflessione la dobbiamo fare. E cioè com'è che siamo arrivati a questo punto? Come siamo arrivati a questa che potrebbe anche definirsi una situazione di emergenza e quindi richiedere l'intervento delle forze armate?" si chiede Caserta? "La politica di questa città ha coperto numerose posizioni di irregolarità, se noi non affrontiamo una questione seria come questa ci ritroveremo sempre a dover discutere di una situazione di emergenza e quindi a dover gridare forte perché le forze dell'ordine e anche le forze armate vengano mandate in questo territorio. Io credo che una valutazione e una riflessione debba essere fatta su questo. C'è bisogno di una rivoluzione culturale? Probabilmente sì."

Intanto sotto Palazzo Scammacca, nella Ztl, istituita più di dieci anni fa da Raffaele Stancanelli sindaco, scorrazza rumorosamente una "lapa" Piaggio. Ci vuole l'esercito o una rivoluzione culturale? Forse tutte e due.