Amministrative Catania, Pogliese (FdI): "Trantino personalità autorevole e prestigiosa"

“Abbiamo presentato al tavolo regionale la candidatura di una personalità autorevole e prestigiosa come quella dell’avvocato Enrico Trantino per la guida del Comune di Catania, ente di cui è già stato validissimo assessore nella giunta che ho guidato. La sintesi raggiunta su Trantino, tuttavia, nulla toglie al valore delle altre proposte di Ruggero Razza, Sergio Parisi e Pippo Arcidiacono che abbiamo offerto al vaglio della coalizione di centrodestra, nell’ottica di una leale collaborazione che superi le contrapposizioni fini a sé stesse". Lo ha detto il coordinatore di FDI per la Sicilia orientale Senatore Salvo Pogliese.

"E per questo auspichiamo che altre candidature nel campo del centrodestra, a cominciare da quella dell’onorevole Sudano, venga riconsiderata in tempi brevissimi nell’ottica di un’unità di intenti programmatica verso cui anche gli amici della Lega sono sensibili”, conclude Pogliese.