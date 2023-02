Amministrative, Totò Cuffaro smentisce accordi con FdI: "Trovare una candidatura condivisa"

Dopo Renato Schifani, anche il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro sottolinea la necessità di trovare all'interno dell'area del centrodestra una candidatura che metta d'accordo tutti. "La Democrazia Cristiana - si legge in una nota - non ha nessun accordo con Fratelli D'Italia sulla candidatura a sindaco di Catania. Riteniamo opportuno che la coalizione debba trovare una candidatura condivisa e ci prodigheremo per raggiungere questo obiettivo. I rappresentanti dei partiti della coalizione devono incontrarsi e trovare le ragioni per stare insieme". Parole che lascerebbero trapelare qualche malumore non troppo mascherato nella coalizione nell'ambito delle consultazioni per le prossime elezioni comunali. Le rivendicazioni di FdI, che ha messo sul tavolo Sergio Parisi e Pippo Arcidiacono e il segnale dato da Valeria Sudano (Lega), pronta a correre per la conquista di Palazzo degli Elefanti, lasciano intendere che la partita per scegliere il candidato sia ancora ben lontana dall'essere chiusa.