Amministrative a Riposto, Davide Vasta ufficializza la propria candidatura a sindaco

“Mi candido a sindaco perché amo la mia città e voglio mettermi al servizio della mia comunità”. Con queste parole Davide Vasta, deputato all’Ars, ha ufficializzato questa mattina la propria candidatura a sindaco di Riposto. Al suo fianco il leader di ‘Sud chiama Nord’ Cateno De Luca e il coordinatore dei gruppi parlamentari ‘Sicilia Vera’ e ‘Sud chiama Nord’ all’Ars Danilo Lo Giudice. Davide Vasta, 42 anni, ripostese doc, sposato e padre di un bambino, è un affermato imprenditore nei settori del turismo e dell’edilizia. Dallo scorso ottobre è deputato all’Assemblea Regionale Siciliana di ‘Sud chiama Nord’. Davanti ad un folto gruppo di amici, sostenitori e simpatizzanti, Vasta ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad affrontare questa nuova sfida elettorale. “Mi sono impegnato sin dalle elezioni regionali a lavorare per e sul territorio – spiega il neocandidato sindaco - e voglio mantenere questo impegno. Per questo motivo ci metto nuovamente la faccia. Non abbiamo la presunzione di essere i migliori, ma di sicuro abbiamo delle competenze che vogliamo mettere al servizio di questa città, dove è mancata innanzitutto l’attenzione per la quotidianità, oltreché un’idea di sviluppo turistico e dei relativi servizi”. I primi sostenitori della candidatura di Davide Vasta sono Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice.

“Perché Davide? – spiega De Luca – Perché è una persona per bene che proviene dal lavoro. Sa cosa significa alzarsi la mattina e lavorare duramente. Questo per noi è fondamentale. Ed io lo ringrazio per aver accettato di candidarsi. So che fare il sindaco e fare il deputato è impegnativo e, dal punto di vista personale, porta ad assumersi rischi. Ma per noi – prosegue - è importante che il deputato sia collegato al territorio. Davide ha già dimostrato di saper portare risultati a casa: vedi gli emendamenti per rimpinguare le somme per la rimozione della cenere vulcanica o – conclude De Luca - i 200mila euro per la riqualificazione dello stadio Luigi Averna di Torre Archirafi”. Nessuna incompatibilità tra i ruoli di deputato e sindaco per i comuni fino a 15mila abitanti. Danilo Lo Giudice spiega perché ciò può rappresentare, anzi, un valore aggiunto.

“Oggi avere la possibilità, in una città importante come Riposto, di avere candidato sindaco Davide Vasta può solo rappresentare una marcia in più – dichiara Danilo Lo Giudice - Ho avuto la fortuna di fare il sindaco e anche il deputato regionale. Fare il sindaco è un valore aggiunto perché hai la possibilità di servire al meglio la comunità che più ami, dove sei cresciuto e dove hai costruito la tua famiglia. Riposto ha bisogno di un cambio di passo e con Davide ci può essere. Già in questi mesi Davide ha dimostrato di avere a cuore questo territorio e di avere le capacità per svolgere in maniera egregia il suo ruolo e poi – conclude - ha la voglia di fare e di imparare”. Nei prossimi giorni Davide Vasta inizierà a girare in lungo e in largo per le frazioni e i quartieri di Riposto per incontrare i concittadini e raccontare la propria idea di città.

“Per il bene di questa città siamo aperti al dialogo con chi voglia avvicinarsi al nostro progetto, a prescindere da qualsiasi colore politico. Il nostro è un progetto civico e inclusivo – prosegue Vasta –Nei prossimi giorni continueremo i dialoghi già avviati ma entro la fine del mese definiremo la squadra. Il nostro esclusivo obiettivo è dare finalmente una svolta a Riposto e realizzare un’idea di città nuova, più vivibile, di cui ciascuno di noi – conclude il neocandidato - possa finalmente sentirsi orgoglioso”.