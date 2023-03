Antonio Bonanno scioglie le riserve, si ricandiderà a sindaco di Biancavilla

Il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno ha ufficializzato stamani, nel corso di una conferenza stampa, la decisione di ricandidarsi alla carica di sindaco per un secondo mandato. “Ho accettato l’invito rivolto dai cittadini e dai sostenitori a riproporre la mia candidatura per un secondo mandato - ha spiegato Bonanno - perché in questi 5 anni ritengo di avere gettato le basi per la crescita di Biancavilla. Nei prossimi 5 vorrei continuare a lavorare al progetto di una ‘città nuova’. Mi ricandido con il sostegno delle forze politiche di centrodestra, la stessa coalizione che mi ha sostenuto in questi anni senza mai registrare un momento di crisi”.

Bonanno, candidato per la seconda volta alla carica di sindaco, ha fatto un elenco di tutti gli interventi varati dall’amministrazione nel corso della prima legislatura, a partire dall’avvio del risanamento finanziario dell’ente. “Non avevamo messo in conto di dover fare i conti con il terremoto e con la pandemia - ha aggiunto - e di sicuro ciò che è successo a partire dal 2018 è stato per Biancavilla il momento più difficile dal dopoguerra a oggi”. Del ricco carnet di opere realizzate e avviate citato dal sindaco fanno parte gli interventi di rigenerazione urbana che interessano tutte le zone della città, il primo asilo nido comunale, il centro di aggregazione per disabili, l’avvio della bonifica di Monte Calvario, il riconoscimento da parte della Città Metropolitana di Biancavilla ‘Terza Porta dell’Etna - Porta del Sole’, il finanziamento per un teatro all’aperto a Villa delle Favare, i progetti per la realizzazione di una piscina e di un Palazzetto dello Sport. “Amo questa città - ha concluso il sindaco - e voglio rinnovare il mio impegno scegliendo di guidarla per altri 5 anni. Anche stavolta senza lesinare sforzi, con tutta la passione e la gioia che meritano Biancavilla e i biancavillesi”.