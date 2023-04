Ingroia a sostegno di Giuseppe Giuffrida: "Suo nome incarna la speranza di cambiamento"

"Giuseppe Giuffrida è l’unico candidato sindaco di Catania che ha messo la lotta alla mafia e alla legalità in cima al suo programma elettorale. Per questo abbiamo deciso di sostenerlo. Noi di Azione civile riteniamo che questi temi debbano essere le priorità a livello nazionale e regionale, partendo da Catania". Queste le parole dell'ex magistrato di Palermo, Antonio Ingroia, durante l'incontro pubblico in cui ha ufficializzato il sostegno al candidato sindaco di Catania, Giuseppe Giuffrida e in cui sono stati presentati i candidati al Consiglio comunale di Catania della lista "Catania Risorge".

Il rispetto per una città che ha voglia di riemergere, la volontà di riportare Catania al suo splendore, la funzione pubblica, gli interessi che le mafie hanno sui fondi Pnrr, il ruolo della politica “per bene” e di quella “cattiva” collusa e connivente, sono i temi dibattuti dal candidato sindaco Giuseppe Giuffrida insieme ad Antonio Ingroia, durante l’incontro “Perché scendere in campo”.

"La cattiva politica ha vinto finora in Sicilia - ha ribadito Antonio Ingroia -. Però c’è una parte di siciliani, di catanesi e di italiani in genere, che sono disillusi e rassegnati. Per questo motivo non vanno più a votare. Noi guardiamo a loro e facciamo un appello: c’è ancora una speranza di cambiamento per Catania e questa speranza la incarna Giuseppe Giuffrida".

"Candidarsi è un segno d’amore per la propria città - ha detto il candidato Giuffrida -. Le lamentele e le accuse che i catanesi hanno mosso alle precedenti amministrazioni, nel corso degli anni, mi hanno spinto a mettermi in prima linea per attuare un cambiamento etico, morale, sociale e politico. Ogni cittadino dovrebbe custodire gelosamente la città come se fosse propria. Ogni catanese può recuperare la città, ad oggi in totale stato di degrado e abbandono, e fare la differenza». Nel presentare la lista dei candidati consiglieri, Giuseppe Giuffrida ha espresso con forza che: «Si è perso il significato del bene comune e questo è il frutto di politiche imprudenti. Se amiamo davvero Catania, abbiamo l’obbligo morale di riaccendere la speranza in chi ormai è disilluso. Cambiare si può. Noi diamo un segnale. Un’inversione di marcia. Le amministrative dei prossimi 28 e 29 maggio, sono solo l’inizio di un percorso".