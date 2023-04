Antonio Ingroia sostiene la candidatura di Giuseppe Giuffrida

Il progetto “Catania Risorge” del candidato sindaco Giuseppe Giuffrida, trova il supporto dell'ex magistrato palermitano Antonio Ingroia, già presidente di Azione Civile. L’ufficializzazione pubblica avverrà martedì 18 aprile, al teatro Fellini (via Enna, 26), alle ore 19, durante la presentazione della lista dei candidati al Consiglio comunale di Catania, che si schierano al fianco della lista civica del candidato sindaco Giuseppe Giuffrida. Ad inizio campagna elettorale, Giuffrida ha ricevuto il sostegno di Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, e di Barbara Lezzi, ex ministro per il Sud.