Secondo turno di elezioni per il ballottaggio ad Acireale e Aci Sant'Antonio

Sono due le amministrazioni, nella provincia di Catania, nelle quali si andrà al ballottaggio. Si vota domenica 11 giugno e lunedì 12 giugno fino alle ore 15 e poi avranno inizio le operazione di spoglio.

Aci Sant'Antonio e Acireale. A contendersi la poltrona di sindaco di Aci Sant'Antonio sono Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria. Sfida aperta, quindi, tra Rocca, sostenuto da quattro liste civiche che nel precedente turno ha ottenuto il 33,09% delle preferenze e Santamaria con 30,13%.

Ad Acireale, lo scontro è stato più animato: la sfida è tra Roberto Barbagallo e Nino Garozzo. Barbagallo è candidato di Forza Italia sostenuto da 8 liste, mentre Garozzo è appoggiato da 6 liste. Proprio sulle elezioni che si terranno ad Acireale, ieri il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato: "Una eventuale commissione prefettizia nasce rispetto a un'amministrazione comunale che si è costituita. Vediamo chi sarà eletto, dopodiché ci si porrà il problema. C'è il massimo delle garanzie possibili. In provincia di Catania già due Comuni sono gestiti da commissioni prefettizie, quindi non c'è timore che ci possa essere un abbassamento dell'attenzione. Vediamo innanzitutto chi vince e poi vediamo se ci saranno i presupposti per quello che si potrà fare. Non è una cosa che si risolve con due battute, va vista secondo dati ben precisi e la prefettura di Catania offre il massimo delle garanzie affinché ci possa essere la massima attenzione su questo tipo di problema".