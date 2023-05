Acireale verso il ballottaggio, Garozzo: "Siamo fiduciosi"

"E’ stato un turno elettorale intenso. Ringrazio gli elettori per aver voluto premiare passione, disinteresse e affidabilità e i candidati nelle diverse liste della coalizione che con impegno hanno condiviso la proposta politica". E' quanto dichiara Nino Garozzo, candidato Sindaco alle comunali di Acireale. Sfiderà al ballottaggio Roberto Berbagallo: entrambi sono ex primi cittadini. "Siamo soddisfatti del risultato ottenuto che ci pone nelle migliori condizioni per la sfida al ballottaggio. Siamo assai fiduciosi. Acireale sarà chiamata ad una scelta chiara tra visioni opposte della politica, dell’etica e della corretta gestione della cosa pubblica. Storie personali diverse e opposte. Siamo scesi in campo e ci rimarremo, con la fiducia degli elettori, per demolire la politica oppressiva e spregiudicata che intende scrutare e indirizzare le nostre vite, militarizzando famiglie, territorio, tessuti produttivi, secondo vecchi arnesi della politica, con me o contro di me, utilizzati nell’interesse di parte, da organizzate segreterie e liste aziendali. Saremo sempre avversari della politica indulgente con se stessa, rigorosa e severa con gli altri - continua - due pesi e due misure imbarazzanti. Vogliamo essere un' amministrazione libera e tollerante, rispettosa delle diverse sensibilità politiche, della libertà dei cittadini. Vogliamo essere l’amministrazione di tutti, il sindaco di tutti e non di una parte. Il futuro è nella pacificazione della città non in incerti e accidentati percorsi che giovano solo a pochi e mettono in pericolo la città, i suoi bisogni e le sue urgenti necessità. Il futuro appartiene alla comunità e non ai singoli che confondono il futuro proprio con quello della città".