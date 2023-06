Elezioni comunali, seggi riaperti ad Acireale e Aci Sant'Antonio: ieri affluenza bassa

Seggi riaperti questa mattina, dalle 7, per l'ultima giornata di voto, nei due comuni della provincia etnea per il turno di ballottaggio per le amministrative. Si vota ad Aci Sant'Antonio e Acireale fino alle ore 15 di oggi e poi si comincia con lo spoglio